Al momento sono 798 ipresenti all'hotspot. Nel corso della mattinata è previsto il trasferimento in nave di 303da Lampedusa con destinazione Porto Empedocle.

Migranti, notte di sbarchi a Lampedusa: 798 persone nell'hotspot Adnkronos

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 798 persone nell'hotspot Sky Tg24

Sbarchi no stop a Lampedusa. A partire da ieri sera e durante la notte, approdati nell'Isola 386 nuovi migranti.Tre litri di droga dello stupro importata in Italia dalla Cina e pagata in Bitcoin: nuovo processo per Ciro Di Maio, il conduttore tv e attore, già arrestato un anno e mezzo fa con l’accusa di detenzi ...