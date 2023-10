Migranti | all' hotspot di Lampedusa in 506 | oggi nuovi trasferimenti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Sono 506 ipresenti all'di. Tra loro ci sono 31 minori non accompagnati. In serata è prevista la partenza di circa 330alla volta di Porto Empedocle.

Se gestito correttamente insieme'Unione Europea diventa un'opportunità, se viene subìto dai ... I dati del ministero dell'Interno di due anni fa dicevano che solo il 9 per cento dei...

Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, 800 migranti nell'hotspot ... Agenzia ANSA

Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, all'hotspot in 798 La Gazzetta del Mezzogiorno

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Sono 506 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 31 minori non accompagnati. In serata è prevista la partenza di circa 330 migranti alla volta di ...Trascorsi due anni, in vista di metà mandato, è ora di approfondire, cambiare passo, sostanziare le premesse, incrementare numero e qualità di interventi e ...