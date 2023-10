Michele Longobardi | sfogo dopo Uomini e Donne | il giovane prende una decisione

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Come tutti i telespettatori diavranno avuto modo di vedere,è stato eliminato dal programma a seguito di una discussione con Manuela Carriero. Il ragazzo, almeno per il momento, non è tornato in studio, malgrado questo, però, non sembra particolarmente affranto per la cosa. Mediante il suo account Instagram, infatti, ha pubblicato dei contenuti che stanno generando molto clamore. La frase criptica dila sua cacciata daè piuttosto attivo sui social.la sua uscita di scena da, anche se molti fan della trasmissione sperano ancora in un ...