Michael Wolff racconta l’autunno di Rupert Murdoch (e della Tv generalista)

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il tramontoTv Il Foglio – Inserto, di Marco Bardazzi, pag. 7 Ogni quattro anni, gli appuntamenti elettorali con le presidenziali americane sono sempre momenti in cui decolla un nuovo trendcomunicazione. E’ un fenomeno che si ripete almeno dal 1960, quando la sfida tra John F. Kennedy e Richard Nixon, con i loro dibattiti teletrasmessi per la prima volta in tutta l’America, segnò il decollotelevisione come strumento principecampagna elettorale. In mezzo, solo per restare agli ultimi anni, ci sono stati l’emergere per la prima volta dei social media (2008, Obama–McCain), l’esplosionemobilità e degli smartphone (2012, Obama–Romney), il boom dei big data e gli interrogativi sulla privacy (2016, Trump-Clinton) e il dilagare degli eventi digitali “a distanza” e delle ...