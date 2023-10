Michael Caine annuncia ufficialmente il ritiro dalla recitazione

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il celebre attore, considerato a buon diritto un’icona britannica, hatoile dal cinema Il cinema britannico e mondiale perde un’icona, che d’ora in poi si dedicherà alla sua passione: la scrittura. Le indiscrezioni di settembre sono state così confermate: l’attore britannico e due volte premio Oscarhato che andrà in pensione dopo l’uscita del suo ultimo film. In un’intervista, ha dichiaratoe definitivamente che si ritirerà, dopo aver interpretato più di 160 film in una carriera lunga otto decenni. Considerato a buon diritto un’icona britannica, ...