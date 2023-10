«Mi è sempre piaciuto ma mio marito ha paura che possa innamorarmi del ballerino»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tutto ma non Ballando con le Stelle. Daniele Bossari ama tantissimo la moglie Filippa Lagerback, ma se c’è una cosa che le hachiesto di non fare è partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. Per un motivo ben preciso spiegato dalla stessa ex modella in un’intervista rilasciata a Super guida Tv in occasione del debutto della nuova stagione di Che tempo che fa sul Nove. Filippa Lagerback e la sciarpona foulard, l’accessorio indispensabile per le giornate fredde ...