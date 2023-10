Memorial Ciro Modugno | la madre | “Totale assenza delle istituzioni e della Chiesa”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Casal di Principe. “Ringrazio tutto il popolo di Casal di Principe e di San Cipriano d’Aversa per la partecipazione, ma sono profondamente amareggiata: tutte leassenti”. Sono queste le parole che Nunzia Covelli, mamma del 15enne che due anni fa perse la vita,, ha esternato dopo la celebrazione delper il figlio. L’evento, tenutosi mercoledì 11 ottobre, presso il teatro“Legalità” a Casal di Principe, ha ricordato, l’«angelo dorato» che il 10 ottobre del 2021, alle 23, mentre rientrava a casa in sella al suo scooter, fu investito da un’auto il cui conducente 28enne era in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Durante la manifestazione, alla famiglia di, si sono uniti amici, parenti e il popolo. Gli ...