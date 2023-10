"In questa giornata - ha aggiunto- rinnoviamo il nostro impegno per mantenere viva la memoria di quei fatti terribili e per combattere, in ogni sua forma, nuova e antica, il virus dell'...

Meloni,solidali con Israele per il terribile attacco di Hamas Euronews Italiano

Migranti, von der Leyen a Lampedusa. Macron sente Meloni: solidali Corriere della Sera

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Il governo esprime la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai famigliari e ai discendenti dei deportati. Oggi più che ...Energia (ExtraTerrestre) La direttiva europea sulle comunità energetiche è stata approvata, ma mancano i decreti attuativi e le norme non sono operative. Di Maria Cristina Fraddosio ...