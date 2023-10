Per tutto il settore sanitario sono previsti tre miliardi "destinati a un'unica priorità che è l'abbattimento delle liste d'attesa", diceche bolla come "bugie" le accuse di voler tagliare le ...

Meloni vara sua prima “vera” manovra: realistica, no sprechi Agenzia askanews

Manovra. Sbardella (FdI), da governo Meloni manovra virtuosa per ... La Voce del Patriota

Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo quella dello scorso anno, scritta in poche settimane e sostanzialmente già “bloccata” nei principali capitoli, Giorgia Meloni ha presentato oggi la sua prima “vera” leg ...Meloni: "Aggiungiamo 3 ulteriori misure per 1 miliardo: continuiamo a lavorare sul congedo parentale; aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido con l'obiettivo è dire che al secondo ...