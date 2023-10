(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - "È unadi bilancio moltoe realistica e sono moltodel risultato raggiunto, anche grazie ai, ai tagli alla spesa che tutti noi abbiamo fatto. A Palazzo Chigi e nei ministeri". Giorgia, non ha nascosto la propria soddisfazione per il varo della legge di Bilancio dal Consiglio dei ministri. Una, ha sottolineato in conferenza stampa, "di poco meno di 24 miliardi che il Consiglio dei ministri ha approvato a tempo di record, in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'unità di vedute nel Consiglio dei ministri e nella maggioranza che sostiene il governo". Il presidente del Consiglio ha osservato che "nonostante un quadro abbastanza complesso, nel 2024 avremo circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi di debito da pagare in forza delle ...

Cento euro al mese in più per 14 milioni di cittadini con redditi medio - bassi. La premier: "Sono moltodel risultato". "Abbiamo approvato una legge di bilancio da circa 24 miliardi". Lo ha detto la premier Giorgianel corso della conferenza stampa per l'approvazione ...

Meloni: "Fiera di manovra seria fatta con sacrifici" La7

Meloni: "Fiera di manovra seria fatta con sacrifici" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il presidente del Consiglio ha osservato che "nonostante un quadro abbastanza complesso, nel 2024 avremo circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi di debito da pagare in forza delle decisioni ...Salvini: 'Obiettivo è rapida approvazione'. Malan (Fratelli d'Italia): 'No emendamenti maggioranza Parlamento avrà suo ruolo'. Per le opposizioni la bocciatura è univoca e senza appello ...