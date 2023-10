Medio Oriente | Putin fa da paciere Cosa promette a Netanyahu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La Russia è pronta a promuovere una soluzione diplomatica al conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir, nel corso del colloquio avuto con il primo ministro israeliano, Benjamin. «È stata confermata la disponibilità della parte russa a continuare a condurre un lavoro mirato con l'obiettivo di porre fine allo scontro israelo-palestinese e raggiungere una soluzione pacifica attraverso mezzi politici e diplomatici», si legge in una dichiarazione del Cremlino sulla telefonata. La Russia è al lavoro per «contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un'ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza». Secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota,ha informatodei punti salienti dei colloqui avuti ...

E proprio il segretario di Stato americano ha cambiato all'ultimo minuto il suo programma di viaggio ine invece di tornare negli Stati Uniti questa sera da Gerusalemme, si sposterà ad ...

Eppure, secondo l'ambasciatrice di Israele in Gran Bretagna, "a Gaza non c'è una crisi umanitaria". Domani arriverà in Medio Oriente il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths, per ...