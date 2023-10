Medio Oriente | la palla di fuoco che ha colpito Gaza nella notte e l’offensiva di terra di Israele in arrivo

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una enormediè stata segnalata adopo i «molteplici attacchi aerei» da parte dell’esercito israeliano che hanno causato «la morte di diverse persone» nelle ultime ore, secondo quanto riportano i corrispondenti di Al Jazeera. Oggi dovrebbe essere riaperto un valico di frontiera dell’Egitto per, mentreeffettua il più intenso bombardamento mai visto sulla cittadina palestinese. E prepara l’operazione di. Intanto centinaia di tonte di aiuti sono stati bloccati per giornipenisola egiziana del Sinai in attesa di un accordo per consegna. «Rafah sarà riaperta. Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, cone con altri, un meccanismo attraverso il quale ottenere ...