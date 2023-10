Media | due svedesi uccisi a Bruxelles Il killer ha urlato “Allah akbar” Migranti | Berlino introduce controlli alle frontiere

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Per il presidente Russo Vladimir Putin, le proposte della Cina per risolvere il conflitto in Ucraina potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica. Intanto, secondo le autorità militari dell’Ucraina meridionale, la Russia ha aggiunto altre due navi lanciamissili alla sua flotta del Mar Nero. Il presidente americano Joe Biden assicura che gli Stati Uniti sono «la nazione più potente della storia del mondo» e che possono «occuparsi» contemporaneamente delle guerre in Medio Oriente e in Est Europa senza mettere a rischio la proprio difesa