Mattarella | E' un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - La fame è causa di guerra e contrastarla è una "preziosa operazione di pace". Sergiodedica l'intera giornata al fronte internazionale: prima partecipa alla Giornata mondiale dell'alimentazione alla Fao, poi riceve il re del Bahrein, e lancia un appello contro il "preoccupante aumento delle tensioni internazionali". Prima l'Ucraina, ora Israele, il rischio di un allargamento del. "Il Medio Oriente è nuovamente in fiamme, a causa di un vile attacco che è già riuscito ad elevare a livelli inusitati la spirale dell'orrore e delle violenze" stigmatizza. Che, dopo aver espresso la sua solidarietà al presidente israeliano Herzog per l'attacco di Hamas, in serata sarà al Portico d'Ottavia per ricordare gli 80 anni del rastrellamento del Ghetto di Roma a opera dei nazisti. Ma il suo ragionamento si ...