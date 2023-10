Mattarella al ghetto di Roma. E il pensiero va a Israele

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI – Poco più di otto ore per catturare e mandare a morte certa e terribile 1.259 ebrei. 207 i bambini. All’alba del 16 ottobre 1943 un drappello di nazisti guidati dal comandante Herbert Kappler fece irruzione nelle case deldiper rastrellare i cittadini di origine ebraica. Un clima irreale, il buio poi le prime luci e gli sguardi attoniti di persone che non avevano nemmeno la forza di opporsi, raccontano i sopravvissuti. Poco dopo l’ora di pranzo era tutto finito, il trasferimento deciso, e la stazione Tiburtina due giorni dopo vide partire i tre treni diretti ad Auschwitz-Birkenau. Solo 16 faranno ritorno, una sola donna Settimia Spizzichino. Altri mille ebreini saranno internati nei due anni successivi. Sergiopartecipa alla fiaccolata che ogni anno il comune di ...

