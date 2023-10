Massimo Ranieri | famiglia distrutta | cos’è successo al giovane nipote

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 16 ottobre 2023)da un lutto improvviso che ha sconvolto davvero tutti:alè, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Considerato oramai da tanto tempo il Re di Napoli, con la sua voce ha fatto sognare davvero milioni e milioni di persone, per non parlare delle generazioni cresciute con la sua bellissima musica che è sempre capace di emozionare.e quel dolore immenso (credits ANSA) grantennistoscana.itAd oggiè un uomo adulto, non è più quel ragazzino che persone più grandi di lui consideravano agli esordi della sua carriera. E, per chi ...