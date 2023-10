Massimiliano Varrese ‘minaccia’ il ritiro dal Grande Fratello perchè Heidi lo allontana – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 16 ottobre 2023)(US Endemol Shine) Anche se ha ammesso di essere interessata aBaci sembra ancora indecisa su come comportarsi con l’attore all’interno della casa del. Un rapporto, decisamente controverso, che nelle scorse ore ha portatoa minacciare di lasciare il gioco. Le prime avvisaglie di crisi si sono accese quando Beatrice Luzzi ha chiesto ase fosse scattato un bacio tra lei e. “No, ma non ci sarà un bacio. (…) Non è la storia come la vostra (tua e di Giuseppe Garibaldi, ndDM), ragà. E’ molto bella: c’è attrazione, c’è tutto quello che vi pare ma io, come ho sempre ribadito, ci sono dei limiti. Io non me la sento di andare oltre ...