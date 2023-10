Marvel' s Spider-Man 2 | la recensione | una grande conferma per il celebre super eroe di New York

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La nostradi's-Man 2, sequel del fortunato gioco di Insomniac Games, dal 20 ottobre in esclusiva per PS5. Da grandi esclusive derivano grandi responsabilità. Da queste grandi aspettative partiamo per scrivere ladi's-Man 2, per capire se e quanto siano state mantenute; se e quanto il nuovo capitolo della saga videoludica dedicata all'sia all'altezza dei suoi predecessori che ci avevano fatto conoscere rispettivamente lo-Man di Peter Parker e quello di Miles Morales. Ed entrambi troviamo e guidiamo in's-Man 2, per portare avanti la loro storia (ed è quello che più ci interessa, considerando l'approccio cinematografico del ...