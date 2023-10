Martina Franca | il primo arrivo del treno elettrico Da oggi in esercizio nel tratto che da Putignano raggiunge la valle d' Itria

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo alcune notti di test lungo ilè instamattina iodelle ferrovie sud est-Marino. Per la località del barese non è una novità in quanto i collegamenti con Bari si svolgono ormai sistematicamente con convogli elettrici ma per Noci, Alberobello, Locorotondo ed appuntoè un fatto storico. Alle 11,18 l’delcon i viaggiatori. È iniziata, anche ind’, un’era nuova. L'articolo: ildel