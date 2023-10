Marotta | «Inter pronta a tornare in vetta? Ci ragioneremo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Giuseppeè presente all’evento organizzato dalla BoboTV in questa serata. Sky Sport ha avuto l’occasione di chiedergli qualcosa anche sull’. RITORNO – Manca poco al ritorno in campo per i club. Giuseppe, ad nerazzurro, ha parlato così: «Bebe Vio dà grande carica di adrenalina, agonistica. Una persona vincente, dovrebbe prendere a cuore e dare lezioni ai giovani del calcio.indopo la sosta? Adesso ci prendiamo questa serata, poi con calmasu altre realtà»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...