Mario Sechi | le non scelte di Bruxelles

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tutte le pedine stanno andando a dama, ora dopo ora si vanno chiarendo i ruoli e lo spartito della guerra tra Israele e Hamas. L'Unione Europea in questa storia si nota per l'assenza, non esiste, né sul piano politico né su quello militare, l'Europa in Medio Oriente è ridotta al ruolo di predicatore del nulla tra i predicatori islamisti dell'assassinio degli occidentali. Si iscrive di diritto e di fatto tra i “gazisti” da summit internazionale, genere di esibizione che prevede tartine e champagne. Dunque l'Ue ha condannato l'attacco di Hamas, dice che Israele ha il diritto di difendersi (uno sforzo diplomatico davvero commovente), ma quando si va al sodo esibisce la carta del “diritto internazionale”, il foglio di esenzione dall'obbligo militare, quello che lava la coscienza del disertore, ben sapendo che Gerusalemme userà tutta la forza che serve per distruggere Hamas. L'Europa spera ...