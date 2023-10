Marianella | «Lukaku sta rispondendo all’ultimo anno non tranquillo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Romeluha fatto parlare di sé e non poco in quest’estate. Il calciatore crea ed alimenta soltanto polemiche, si aggiunge Massimosu Sky Sport. RISPOSTA – Massimoha una certezza sul calciatore attualmente nella Capitale. Il giornalista ha detto: «è stato subito accolto nel migliore dei modi. L’ambiente è molto caldo a Roma, è titolare inamovibile. Ero sicuro facesse una grande stagione, la sta facendo proprio in risposta ad unnone negativo. Può essere sempre decisivo in positivo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...