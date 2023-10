Maria De Filippi a sorpresa in un promo dopo Uomini e Donne

Leggi su biccy

(Di lunedì 16 ottobre 2023)De, al termine del quotidiano di, è tornata ain onda in uno spot da lei stessa realizzato. Unmirato non a vendere qualcosa o ad attirare telespettatori per una sua trasmissione, ma finalizzato all’adozione di cani abbandonati che vivono in canile. “Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia” – ha dettoDe– “È per questo motivo che alla fine di ogni puntata diavrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia“. La protagonista del primo video è stata Isotta, ...