“Maria basta | me ne vado” UeD | colpo di scena | l’annuncio choc di Roberta Di Padua

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Uomini e Donne, finale con sorpresa. O meglio, sfuriata e annunciodiDi: la dama ormai storica del dating show diDe Filippi ha a dir poco perso le staffe e minacciato di lasciare per sempre lo studio. Ma andiamo con ordine. La puntata è iniziata dal chiacchierato addio di Maurizio a Gemma Galgani, che è stata lasciata dal cavaliere con cui le cose sembravano procedere a gonfie vele. La conduttrice ha poi dato spazio alle altre frequentazioni in corso tra gli “over” della trasmissione. E si è tornati così a parlare di Marco e Claudia, quandoDiha chiesto la parola e difeso la “collega”. Ma ha anche scatenato il cavaliere, che ha subito replicato definendola un “accollo”. “Tu sei soffocante”, ha detto ancora riferendosi al periodo in cui lui e ...