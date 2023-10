Mare Fuori | il cast ai Gigli di Firenze il 20 ottobre | ecco come fare per incontrarli

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mentre alla Festa di Roma verranno lanciati i primi due episodi della quarta stagione, i fan potranno incontrare tre membri delaidiil 20, oggi alle 15 aprono le vendite per i pass necessari. Il fenomenoapproda a. Il 20ildella fortunata serie Rai, giunta alla terza stagione, approderà al centro commerciale Idi Campi Bisenzio per incontrare i fan.annunciato in precedenza, la Festa del Cinema di Roma 2023 ospiterà i primi due episodi della quarta stagione diin anteprima, in attesa del ritorno sul piccolo schermo, previsto per febbraio 2024. Il 20alle ore 17 ...