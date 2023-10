(Di lunedì 16 ottobre 2023) Claudio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al

...for Space Law Ecsl - Esa e professore di Space Law all'Università Sapienza di Roma Sergio... In questosono Roma, Napoli e Milano a dominare la graduatoria delle province in cui si ...

Marchisio: “Caso scommesse Il fatto che siano giovani preoccupa di più” Pianeta Milan

Marchisio: «La ludopatia è da combattere. Scudetto La Juve non ha le certezze dell'Inter» Juventus News 24

La polizia municipale ha rinvenuto sacchetti di plastica con resti di capriolo. Il comandante Moretti: uccidono gli animali e poi si disfano delle interiora ...CGIL Asti, LEGACOOP Piemonte, ISRAT, Casa del Popolo, SOMS Olga Marchisio organizzano il 20 ottobre dalle 17.30, presso i locali della Casa del Popolo di ...