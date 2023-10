Manovra | Meloni | è molto seria e realistica | non disperde risorse

Attesa per la conferenza stampa della premierdopo il Consiglio dei ministri. Nella bozza Irpef e mini - Ires, taglio delle detrazioni da 260 euro sopra 50mila euro

Arriva la manovra, aiuti ai redditi bassi. Sopra 50mila euro taglio detrazioni da 260 euro Il Sole 24 ORE

Manovra 2024 approvata in Cdm, Meloni: "Confermato taglio del cuneo fiscale" Sky Tg24

"Abbiamo approvato una legge di bilancio da circa 24 miliardi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa per l'approvazione della manovra. "Piu' soldi in busta paga per ...In manovra si prefigura intanto uno stanziamento per la Sanità ... è stato confermato e rivisto al rialzo con la legge di bilancio 2023 messa a punto dal governo Meloni ed è salito ulteriormente ...