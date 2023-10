(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Ancora non abbiamo segnali chiari, ma le premesse sono preoccupanti. Non vorremmo che l'invito alla maggioranza a non presentare emendamenti funzioni dain codice per le". Lo ha ...

Lo ha detto la capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, Daniela, rispondendo a chi ... anche la maggioranza ha bisogno di emendare la", ha aggiunto. Ci saranno iniziative ...

Manovra: Torto (5s),minaccia alle opposizioni sul tesoretto Euronews Italiano

Manovra, Torto (M5S), tagliano la Sanità pubblica! Senza ritegno ekuonews.it

Le parole del ministro Giorgetti "sulla manovra sono davvero imbarazzanti. Se dovessimo prendere alla lettera il suo appello agli ..."Ancora non abbiamo segnali chiari, ma le premesse sono preoccupanti. Non vorremmo che l'invito alla maggioranza a non presentare emendamenti funzioni da minaccia in codice per le opposizioni". (ANSA) ...