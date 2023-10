Manovra | Sereni | ' governo gioca su numeri | soldi per sanità insufficienti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Spiace che si continui are con isu un tema tanto delicato e cruciale come la. Appena saranno disponibili leggeremo nel dettaglio i testi dellaapprovata dal Cdm. Ma un aumento di appena 3 miliardi del Fabbisogno Sanitario Nazionale è del tutto insufficiente per affrontare seriamente lo stato di difficoltà del nostro sistema sanitario. Il parametro della spesa sanitaria rispetto al Pil - con l'esclusione in positivo del periodo della pandemia - ci colloca da anni agli ultimi posti in Europa e ultimi tra i Paesi del G7". Così Marina, della segreteria Pd, responsabile Salute e. "Questa percentuale serve per capire in che direzione ci si muove. E per il secondo anno consecutivo, cioè dall'arrivo del ...