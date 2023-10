Manovra | Meloni | ' via vincolo su pensioni contributive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Sulle, oltre agli interventi previsti, il governo ha scelto di introdurre un elemento di novità "anche su alcune situazioni di squilibrio e abbiamo cominciato a dare un segnale sulledi cui non si è occupato nessuno", cioè quelle interamente nel sistema contributivo, eliminando "ilche impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l'età raggiunta solo se l'importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale", altrimenti è necessario attendere "i 70 anni. Secondo noi non è una misura corretta e abbiamo rimosso ilesistente". Lo annuncia la premier Giorgiain conferenza stampa.