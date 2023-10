Manovra | Meloni | l' ok a tempo di record è segno unità vedute

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Il Cdm ha varato ladi bilancio per il 2024. Il Cdm lo ha fatto a tempi, in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'di". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia ...

***varata a tempo di record, maggioranza unita (RCO). 16 - 10 - 23 11:03:05 (0278) 0 NNNN

Cdm, approvato il disegno di legge di bilancio: conferma del taglio del cuneo e riforma Irpef Il Sole 24 ORE

Meloni: "Cdm ha varato manovra di bilancio per 2024" QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 16 ott - “Il Cdm ha varato la manovra per il 2024, a tempo di record in poco più di un’ora a dimostrazione dell'unità del cdm e della maggioranza”. Così il premier Giorgia Meloni, nella conferen ...“Sulla sanità ci sono 3 mld in più rispetto a quanto previsto e sono tutti destinati ad una priorità: l’abbattimento delle liste d’attesa ed è una priorità che intendiamo perseguire con due misure: ri ...