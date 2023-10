Manovra | Meloni | Al secondo figlio l' asilo nido è gratis

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Non confermiamo il taglio dell'Iva sui prodotti per la prima infanzia, perché purtroppo il taglio dell'Iva è stato assorbito da aumenti di prezzo, e quindi non penso valga la pena di rinnovare questa ...

Manovra, Meloni: "Rivalutazione pensioni al 100% fino 4 volte minimo" La7

Roma, 16 ott. (askanews) - "Non confermiamo il taglio dell'Iva sui prodotti per la prima infanzia, perché purtroppo il taglio dell'Iva è stato assorbito da aumenti di prezzo, e quindi non penso valga ...La manovra c’è, così come i decreti attuativi della delega fiscale che contengono l’attesa riforma dell’Irpef. Il governo Meloni ha approvato la Manovra 2024 nella riunione del Consiglio dei ministri ...