(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. - "I numeri illustrati questa mattina dal Governo in occasione della presentazione della nuova legge di bilancio confermano purtroppo le nostre preoccupazioni per i redditi dei manager ...

"Analizzando le dichiarazioni dei redditi degli italiani " spiega- si può notare come titolari di redditi fino a 29mila euro siano il 77,84% degli italiani e pagano il 25,74% di tutta l'...

Manovra, Mantovani (Manageritalia): "Penalizza le pensioni di chi ha sempre pagato tasse" Adnkronos

(Adnkronos) – "I numeri illustrati questa mattina dal Governo in occasione della presentazione della nuova legge di bilancio confermano purtroppo le nostre preoccupazioni per i redditi dei manager pen ...In vista del Consiglio dei ministri che si terrà oggi, lunedì 16 ottobre, è stato terminato a Palazzo Chigi il primo tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla manovra.