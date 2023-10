Per Conte si tratta di una 'insignificante e dannosa che in un momento di grandi ... Per Riccardodi Più Europa quello del governo 'è una sorta di tetris assistenzialista depressivo e ...

Manovra: Magi, ‘senza emendamenti è bara Parlamento’ La Sicilia

Manovra: Magi, 'senza emendamenti è bara Parlamento' Civonline

“Sulla sanità, tema sul quale avevamo chiesto un'attenzione particolare, Giorgia Meloni non mette nemmeno i 7 miliardi che servivano a non ridurre i livelli di spesa di quest'anno. Questo significa ta ...Sulla manovra, presentata oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la bocciatura delle opposizioni è univoca e senza appello. Per Elly Schlein "non è all'altezza ed è senza una visione", me ...