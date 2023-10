Manovra | le opposizioni criticano il governo | Inaccettabili le misure sulla sanità

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Conte: 'Unainsignificante e dannose' - 'Non ha previsto nulla contro il carovita, il caromutui e il carocarburante. Non mette nemmeno un euro in più nelle buste paga dei lavoratori, perché si ...

Ci saranno iniziative comuni delle"Aspettiamo il testo della, fino a quando non lo avremo sarà prematuro mettere in atto strategie o confrontarci con le altre, anche ...

Opposizioni contro la Manovra. Conte: 'Inutile e dannosa'. Schlein ... Agenzia ANSA

Manovra, le opposizioni contestano il governo sulla sanità e sul "no ... Open

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il Parlamento rimane centrale, ma oltre alla legge di Bilancio ci sono il collegato e il decreto fiscale, dove ci sarà spazio per gli emendamenti". Così Paolo Barelli, capogru ..."Ancora non abbiamo segnali chiari, ma le premesse sono preoccupanti. Non vorremmo che l'invito alla maggioranza a non presentare emendamenti funzioni da minaccia in codice per le opposizioni". (ANSA) ...