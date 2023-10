Manovra in Cdm | sul tavolo nuova Irpef e taglio del cuneo fiscale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Due terzi del costo dellasaranno coperti in extra deficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per 8 miliardi almeno.

Due terzi del costo dellasaranno coperti in extra deficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per 8 miliardi almeno.

Manovra, oggi il Cdm: base di partenza 23 miliardi: le misure più importanti Adnkronos

Manovra: domani il Cdm, base di partenza 23 miliardi, due terzi in extra deficit RaiNews

È convocato per questa mattina il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la manovra 2024. Una legge non facile, costretta a destreggiarsi fra l’alto ...La seconda Manovra del governo Meloni arriva sul tavolo del Cdm. Il totale provvisorio della Legge di Bilancio 2024 è di 23 miliardi di euro, ai quali bisognerà però aggiungere risorse extra per le mi ...