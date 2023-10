Manovra | Guerra Pd | ' ma quale riforma fiscale | e' solo per un anno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Innovativo questo centro destra. Già lo avevamo visto all'opera con i moduli delladi Tremonti di cui, dopo tante promesse,il primo ha visto la nascita. Ora vediamo unanon a moduli, ma a pezzetti. Soprattutto unaa tempo, con la scadenza come il latte: un". Così Cecilia, della segreteria Pd, responsabile Lavoro. "Alla faccia della semplificazione, i sostituti di imposta impazzirad applicare nuove normeper un. Perché non funastrutturale? Perché allora dovrebbero risolvere il problema vero: se non si vuole mandare a catafascio la ...