Manovra | da Calenda a Conte opposizioni bocciano Meloni | Schlein ' senza visione' **

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Elly: "Non all'altezza euna". Giuseppe: "Insignificante e dannosa". Carlo: "Populista e pericolosa". Riccardo Magi: "Un tetris assistenzialista". Angelo Bonelli: "Miope". Nicola Fratoianni: roba da "illusionisti". La bocciatura delle, alla manovra presentata questa mattina da Giorgia, è univoca eappello. Su sanità, innanzitutto, e scuola la critica è corale. E poi la mancanza di politiche industriali e il rischio fallimento sul Pnrr, su cuirimarca il confronto "impietoso" con la Spagna. Ed ancora nulla contro carovita, caromutui, carocarburante: "Capisco chesia andata via dalla conferenza stampa ...

: 'pericolosa e populista' - 'Ci sono14 miliardi di tagli provvisori di tasse fatti in deficit, cioè a spese degli italiani. Poco o nulla su sanità e istruzione che sono i due diritti ...

Ultimo'ora: **Manovra: da Calenda a Conte opposizioni bocciano ... La Svolta

**Manovra: Calenda, 'sbagliata e pericolosa, non investe su ... Il Dubbio

Varata dal governo la legge di Bilancio. Attacca anche il leader M5S Conte: «Una finanziaria insignificante e dannosa che in un momento di grandi difficoltà economiche per i cittadini lancia un messag ...Per il rinnovo dei binari e altri interventi nella tratta tra Ottaviano e Battistini della Metro A "la spesa complessiva è sui 40 ...