Manovra | Conte M5s | ' E' insignificante e dannosa | il messaggio è chiaro | arrangiatevi'

Lo scrive su Fb il leader del M5s Giuseppeche bolla lacome "insignificante e dannosa". "Hanno attaccato la Fornero - aggiunge - , ma alla prova dei fatti il ministro Giorgetti oggi ...

Sempre dal Pd, Francesco Boccia punta il dito contro il "diktat" sugli emendamenti: "un colpo pericolosissimo alle più elementari regole della nostra democrazia".