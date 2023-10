Manovra | Boccia | ' tagli a sanità | trasporti e scuola | governo fa cassa sui più deboli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Ora che laè stata presentata ufficialmente è del tutto evidente che non avendo risorse a disposizione ildella Meloni e di Salvini, ildella destra, sceglie, per fare, di punire i più. La cartina di tornasole è costituita dalle scelte fatte in materia di fisco,. Sul fisco non si combatte l'evasione, favorendo i furbi e di fatto colpendo i lavoratori e i cittadini onesti. Sia sue soprattutto sulladove si tolgono risorse al SSN facilitando l'espansione dellaprivata. Ma quando si insce il comparto pubblico della ...