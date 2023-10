Manovra approvata al Cdm | Meloni | “Seria e realistica”

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Arriva il via libera sulladal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede diverse misure partendo dall’avvio della nuova Irpef e il taglio del cuneo fiscale per favorire i redditi medio-bassi per un totale di 24 miliardi di euro. La premier Giorgiasi dice soddisfatta della gestione per la Legge di Bilancio 2024: “Abbiamo varato la, il L'articolo proviene da Il Difforme.