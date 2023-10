Manovra | a breve Cdm a P Chigi | all' odg anche dpb | dl fisco e riforma Irpef

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Al via il Consiglio dei ministri a Palazzochiamato a dare il disco verde alla legge di bilancio. All'ordine del giorno della riunione figurano, in particolare, lo schema di decreto-legge recante 'Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di Cassazione in materia di referendum (Presidenza – Giustizia)'; schema di decreto-legge su Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Presidenza – Economia e finanze); schema di disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Economia e Finanze); E ancora: Documento programmatico di bilancio 2024 (informativa) (Economia e finanze); schema di decreto legislativo sull'attuazione dellafiscale ...