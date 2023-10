Manovra 2024 | via libera in Cdm | nuova Irpef e aumento deduzioni per chi assume

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Per ilgli scaglioni si riducono da quattro a tre, accorpando i primi due con un'unica aliquota al 23% Viadel Consiglio dei ministri alla. Secondo quanto emerge dalla bozza del dlgs sulla riforma fiscale, tra le novità la revisione degli scaglioni, con una riduzione delle aliquote che interesserà “oltre 24,9 milioni” di contribuenti. In particolare “per l’anno”, fino a 28.000 euro di reddito l’aliquota è del 23%, tra i 28.000 euro e fino a 50.000 euro è al 35% e oltre i 50.000 euro è 43%. Nella detrazione prevista per i redditi da lavoro fino a 8mila euro è innalzata a 1.955 euro dai precedenti 1.880, si legge nel testo. L’accorpamento delle prime due aliquotecomporta secondo le stime del governo ...