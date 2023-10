Manovra 2024 | via libera in Cdm Meloni | “Manovra da 24 miliardi seria e realistica”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Viadel Consiglio dei ministri alla. Lo schema dellaè confermato: 15per la conferma del taglio del cuneo fiscale e un primo intervento sull’Irpef, con la cancellazione della seconda aliquota; 5per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione; 3per la sanità. Il totale, provvisorio, arriva a 24. I due terzi del costo dellasaranno coperti in extra deficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per 8-9almeno. Si tratta di unada “24o poco meno, frutto per 16 ...

...fin dall'insediamento ha puntato ad eliminare la riscossione dalla bolletta e l'annuncio è arrivato dalla conferenza del Consiglio dei Ministri per la presentazione delladi bilancio. ...

Manovra, ok del Cdm: nuova Irpef e riduzione del cuneo fiscale | Dal secondo figlio asilo nido gratis, taglio di 20 euro al canone Rai TGCOM

Manovra 2024 approvata in Cdm, Meloni: "Confermato taglio del cuneo fiscale" Sky Tg24

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra 2024, che ha visto importanti cambiamenti nel sistema fiscale italiano. Lo conferma anche la premier Giorgia Meloni, che ha parlato di un ...Confermato nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio dalla Premier Meloni in persona il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi anche per il 2024 .