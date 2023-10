Manovra 2024 | il taglio delle detrazioni da 260 euro e come cambiano gli stipendi

... non solo per il bilancio dell'anno successivo, ma per il triennio in- 2026. Il ministro Giancarlo Giorgetti in audizione ha confermato e anzi stretto ancora gli ardui margini di...

Dalle «finestre» delle pensioni alle 3 aliquote dell’Irpef: le misure della manovra Corriere della Sera

Oggi il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio, al def e al Dl fiscale. Tra i provvedimenti a cui il governo tiene di più ci ...Manovra. Un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito «complessivo superiore a 50.000 euro». Lo prevede la bozza in entrata del decreto legislativo di ...