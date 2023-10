Manovra 2024 | fondi per ponte sullo Stretto e aiuti per secondi figli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo italiano ha recentemente approvato ladurante una riunione del Consiglio dei Ministri. La discussione ha toccato diversi punti cruciali, inclusi il Documento Programmatico di Bilancio da inviare a Bruxelles e i decreti fiscali. Uno degli elementi salienti dellaè il taglio del Canone Rai, come confermato dal vicepremier Matteo Salvini, che ha dichiarato che il canone passerà da 90 a 70 euro. La legge di Bilancio include anche risorse per avviare i cantieri deldi Messina, una priorità sostenuta da Salvini. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha cifrato lain 24 miliardi, definendola una bozza di 82 articoli. Durante una conferenza stampa, Meloni ha sottolineato l’unità di vedute della maggioranza che ...

La premier parla di"molto seria e molto realistica", nonostante "il quadro complesso" le cui responsabilità sono esterne al governo: Bce e governo Conte . "Nelavremo circa 13 miliardi ...

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra 2024, che ha visto importanti cambiamenti nel sistema fiscale italiano. Lo conferma anche la premier Giorgia Meloni, che ha parlato di un ...Confermato nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio dalla Premier Meloni in persona il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi anche per il 2024 .