Manovra 2024 | da Calenda a Conte la bocciatura delle opposizioni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Critiche principali su "briciole" per sanità e "nulla su caro-vita" Sulla, presentata oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, laè univoca e senza appello. Per Elly Schlein “non è all’altezza ed è senza una visione”, mentre Giuseppela definisce “insignificante e dannosa”. Carlo, poi, la bolla come “populista e pericolosa”. Su sanità, innanzitutto, e scuola la critica è corale. E poi la mancanza di politiche industriali e il rischio fallimento sul Pnrr, su cuirimarca il confronto “impietoso” con la Spagna. Ed ancora nulla contro carovita, caromutui, caro-carburante: “Capisco che Meloni sia andata via dalla conferenza stampa senza rispondere alle domande…”, l’affondo di. E ...

, Mef: i residenti extracomunitari dovranno versare 2.000 euro per Ssn ''Per i residenti ... Il Mef comunica, in una nota, che la misura è contenuta nella legge di bilancio. L'importo del ...

Manovra, via libera in Cdm. Taglio al Canone Rai e risorse per il Ponte. Spunta quota 104. Fisco: sforbiciata… la Repubblica

Manovra 2024: le principali misure dagli asili gratis al canone Rai ridotto La Gazzetta dello Sport

In merito alle novità inserite nella Manovra 2024 potete leggere questo articolo. "Non è Quota 104 piena - ha spiegato in conferenza stampa il ministro del'Economia, Giancarlo Giorgetti - c'è un ...Irpef, arriverà fino a 260 euro l'anno per i lavoratori e i pensionati con un reddito medio il beneficio della nuova curva dell'imposta sul reddito disegnata dal governo per il ...