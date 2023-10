Manovra 2024 | 3 miliardi in più per la sanità | aumento stipendi medici e abbattimento liste d’attesa

...e la riforma Irpef sono coperti solo per il, e chiunque governerà dal 2025 in avanti dovrà trovare un modo di rifinanziarli'. E il Pd Cosa avrebbero fatto i dem con questi margini di...

Manovra 2024, dal taglio del canone Rai agli asili nido: ecco le misure Adnkronos

Manovra, via libera in Cdm. Taglio al Canone Rai e risorse per il Ponte. Spunta quota 104. Fisco: sforbiciata… la Repubblica

I vantaggi fiscali maggiori si avranno a partire da 28mila euro di reddito, ma chi ne dichiara più di 50mila subirà un taglio di 260 euro alle detrazioni. Sale la no tax area per i dipendenti ...Vale «24 miliardi o poco meno» la seconda manovra del governo Meloni, da sommare ai 4 della riforma dell’Irpef. Il Consiglio dei ministri l’approva in una ventina di minuti in mattinata, puntando a un ...