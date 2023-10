Manfredi | «Il Maradona ha bisogno di un intervento radicale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’Italia ospiterà gli Euro2032 insieme alla Turchia. Gli stadi che saranno messi a disposizione per entrambi i Paesi saranno dieci, quindi ogni Paese dovrà mettere a disposizione cinque stadi. Il sindaco di Napoli Gaetanoha detto la sua sulla possibilità di vedere lo stadio Diego Armandotra le cinque sedi che ospiteranno gli Europei 2032 in Italia: «Lo stadio Diego Armandohadi une strutturale per diventare uno stadio da Europei o da finale di Champions. Questo significa un investimento molto importante.» Per raggiungere un tale obiettivo, sarà necessario lavorare a fondo. «Abbiamo inserito Napoli tra i dieci potenziali stadi per gli Europei, questo è nato da un rapporto costante con Figc e Ministero dello Sport. Ora abbiamo ...