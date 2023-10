Maltrattamenti in famiglia | 34enne recidivo arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPersonale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara ha dato esecuzione all’ordinanza di revoca della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Giudice presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di undi Cervinara in quanto responsabile diin. L’uomo, a seguito di denuncia sporta dalla coniuge era stato, nell’agosto del c.a., sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nonché all’obbligo di mantenere una distanza dalla persona offesa non inferiore a 500 metri. Lo stesso, incurante delle prescrizioni impostegli aveva continuato nella sua condotta persecutoria sfociata anche in minacce dirette ai figli minori. Di seguito a tali comportamenti e a conclusione delle indagini svolte dal ...